Семейная комедия из Германии о прилежной девочке, которая решает ограбить банк. Десятилетняя Люси всем сердцем верит, что самое главное в мире — это счастье. И ничто не приносит столько счастья жителям ее города, как мороженое из кафе ее родителей. Но однажды мороженица ломается, а 30 тысяч евро на новую у хозяев кондитерской нет. Горожане тут же становятся печальнее и злее, и Люси понимает, что так продолжаться не может. Она твердо намерена ограбить банк, чтобы купить мороженицу и вернуть счастье в город. Помочь ей в этом могут дядя Карло, постоянно хвастающийся связями с мафией, и одноклассник-задира Тристан. О подготовке к дерзкому преступлению и его последствиях расскажет «Кондитерская Люси» — фильм 2022 смотреть онлайн уже можно на WInk!

