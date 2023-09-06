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Кондитерская Люси (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Семейная комедия из Германии о прилежной девочке, которая решает ограбить банк. Десятилетняя Люси всем сердцем верит, что самое главное в мире — это счастье. И ничто не приносит столько счастья жителям ее города, как мороженое из кафе ее родителей. Но однажды мороженица ломается, а 30 тысяч евро на новую у хозяев кондитерской нет. Горожане тут же становятся печальнее и злее, и Люси понимает, что так продолжаться не может. Она твердо намерена ограбить банк, чтобы купить мороженицу и вернуть счастье в город. Помочь ей в этом могут дядя Карло, постоянно хвастающийся связями с мафией, и одноклассник-задира Тристан. О подготовке к дерзкому преступлению и его последствиях расскажет «Кондитерская Люси» — фильм 2022 смотреть онлайн уже можно на WInk!
Рейтинг
- Актриса
Виолетта
Арнеманн
- Актёр
Бруклин
Либиг
- Актриса
Лиза
Мари Трензе
- Актёр
Костя
Улльман
- Актриса
Беттина
Лампрехт
- Актриса
Эстер
Швейнс
- Актриса
Франциска
Вульф
- Актёр
Том
Кеун
- Актриса
Сина
Бьянка Хеншел
- Актёр
Тейн
Доктер
- Продюсер
Бурни
Бос
- АЕАктриса дубляжа
Алиса
Ефименко
- АЗАктёр дубляжа
Александр
Запорожец
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина