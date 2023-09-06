Кондитерская Люси
Wink
Фильмы
Кондитерская Люси
8.72022, Lucy ist jetzt Gangster
Комедия, Криминал87 мин16+
Самая добрая девочка в городе решает ограбить банк, чтобы спасти семейное кафе-мороженое

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Кондитерская Люси (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

Семейная комедия из Германии о прилежной девочке, которая решает ограбить банк. Десятилетняя Люси всем сердцем верит, что самое главное в мире — это счастье. И ничто не приносит столько счастья жителям ее города, как мороженое из кафе ее родителей. Но однажды мороженица ломается, а 30 тысяч евро на новую у хозяев кондитерской нет. Горожане тут же становятся печальнее и злее, и Люси понимает, что так продолжаться не может. Она твердо намерена ограбить банк, чтобы купить мороженицу и вернуть счастье в город. Помочь ей в этом могут дядя Карло, постоянно хвастающийся связями с мафией, и одноклассник-задира Тристан. О подготовке к дерзкому преступлению и его последствиях расскажет «Кондитерская Люси» — фильм 2022 смотреть онлайн уже можно на WInk!

Страна
Германия
Жанр
Комедия, Семейный, Криминал
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кондитерская Люси»