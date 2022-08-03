У финансового аналитика Лорел Айрис есть все данные, чтобы преуспеть, взбираясь по карьерной лестнице Уолл-Стрита. Но в деловом мире, как нигде, царят ужасные предрассудки. Она разрабатывает план, чтобы создать у окружающих впечатление, что ее деловым партнером является важная персона.

