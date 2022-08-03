Компаньон
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Компаньон

Компаньон (фильм, 1996) смотреть онлайн

8.91996, The Associate
Комедия104 мин16+

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О фильме

У финансового аналитика Лорел Айрис есть все данные, чтобы преуспеть, взбираясь по карьерной лестнице Уолл-Стрита. Но в деловом мире, как нигде, царят ужасные предрассудки. Она разрабатывает план, чтобы создать у окружающих впечатление, что ее деловым партнером является важная персона.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Компаньон»