Компаньон (фильм, 1996) смотреть онлайн
8.91996, The Associate
Комедия104 мин16+
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О фильме
У финансового аналитика Лорел Айрис есть все данные, чтобы преуспеть, взбираясь по карьерной лестнице Уолл-Стрита. Но в деловом мире, как нигде, царят ужасные предрассудки. Она разрабатывает план, чтобы создать у окружающих впечатление, что ее деловым партнером является важная персона.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Дональд
Питри
- Актриса
Вупи
Голдберг
- Актриса
Дайэнн
Уист
- Актёр
Илай
Уоллак
- ТДАктёр
Тим
Дейли
- БНАктриса
Биби
Ньювирт
- ОПАктёр
Остин
Пендлтон
- Актриса
Лэйни
Казан
- ДМАктёр
Джордж
Мартин
- ККАктёр
Кенни
Керр
- ЛУАктёр
Ли
Уилкоф
- ЖКСценарист
Жан-Клод
Каррьер
- РГСценарист
Рене
Генвиль
- ФГПродюсер
Фредерик
Голчан
- ПМПродюсер
Патрик
Марки
- Продюсер
Роберт
В. Корт
- ФМХудожник
Филип
Мессина
- ЭФХудожница
Эйприл
Ферри
- АНОператор
Алекс
Непомнящий