Комната смерти (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Двое безработных программистов, в безлюдном месте по дороге домой, случайно сбивают мужчину. При нем они находят кейс с двумя миллионами евро. Они прячут тело и решают забрать деньги себе, не подозревая о том, что мужчина — отец похищенной девочки, а деньги — выкуп за нее. Не получив денег, маньяк убивает жертву, одев ее как популярную когда-то во Франции куклу. Расследование поручают Люси Аннабель — молодой женщине, вернувшейся в полицию после рождения близнецов. Расследование только начинается, как маньяк похищает еще одну девочку…



Комната смерти смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.