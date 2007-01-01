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Комната смерти

Комната смерти (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, La chambre des morts
Триллеры, Ужасы112 мин18+

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Сюжет

Двое безработных программистов, в безлюдном месте по дороге домой, случайно сбивают мужчину. При нем они находят кейс с двумя миллионами евро. Они прячут тело и решают забрать деньги себе, не подозревая о том, что мужчина — отец похищенной девочки, а деньги — выкуп за нее. Не получив денег, маньяк убивает жертву, одев ее как популярную когда-то во Франции куклу. Расследование поручают Люси Аннабель — молодой женщине, вернувшейся в полицию после рождения близнецов. Расследование только начинается, как маньяк похищает еще одну девочку…

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Информация

Качество
SD
Жанры
Ужасы, Триллеры

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Комната смерти»

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