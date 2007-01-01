Комната смерти (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, La chambre des morts
Триллеры, Ужасы112 мин18+
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Сюжет
Двое безработных программистов, в безлюдном месте по дороге домой, случайно сбивают мужчину. При нем они находят кейс с двумя миллионами евро. Они прячут тело и решают забрать деньги себе, не подозревая о том, что мужчина — отец похищенной девочки, а деньги — выкуп за нее. Не получив денег, маньяк убивает жертву, одев ее как популярную когда-то во Франции куклу. Расследование поручают Люси Аннабель — молодой женщине, вернувшейся в полицию после рождения близнецов. Расследование только начинается, как маньяк похищает еще одну девочку…
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Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.3 IMDb
- АЛРежиссёр
Альфред
Лот
- МЛАктриса
Мелани
Лоран
- ЭКАктёр
Эрик
Каравака
- Актёр
Жиль
Леллуш
- ЖЗАктёр
Жонатан
Заккаи
- ЛКАктриса
Лоранс
Кот
- ССАктриса
Селин
Саллетт
- ФКАктриса
Фанни
Коттансон
- НРАктриса
Натали
Ришар
- ЖСАктёр
Жан-Франсуа
Стевенен
- СЖАктёр
Стефан
Жобер
- АЛСценарист
Альфред
Лот
- Ф�ТСценарист
Франк
Тилье
- ШГПродюсер
Шарль
Гассо
- СХПродюсер
Серж
Хаят
- ЖЭПродюсер
Жак
Энстен
- СКХудожник
Стефан
Крессен
- ЖАОператор
Жером
Альмерас
- НМКомпозитор
Натэниел
Мекали