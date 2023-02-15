Комментатор (фильм, 2018) смотреть онлайн
6.72018, Комментатор
Комедия, Короткометражка10 мин18+
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О фильме
В качестве экспериментальной терапии офисный сотрудник получает комментатора, который высказывает вслух все мысли своего клиента.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Драма, Короткометражка
КачествоFull HD
Время10 мин / 00:10
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ЮТРежиссёр
Юлия
Трофимова
- КУАктёр
Кайл
Уолтерс
- ДТАктёр
Джейсон
Тобиаш
- Актёр
Джон
Мэйси
- ГБАктриса
Грэйс
Босли
- АААктриса
Андреа
Андерсон
- ДДАктёр
Джонни
Дэй
- МЭАктёр
Марвин
Эметом
- МДАктёр
Мэттью
Джеймс Хартли
- ПХАктёр
Питер
Холт
- КЁПродюсер
Ксения
Ёрш
- ЙГХудожник
Йорхуаль
Грегори Варгас
- КДХудожница
Крис
Дескинс
- ММонтажёр
Мондж
- СШКомпозитор
Сергей
Штерн