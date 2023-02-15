Комментатор
Wink
Фильмы
Комментатор

Комментатор (фильм, 2018) смотреть онлайн

6.72018, Комментатор
Комедия, Короткометражка10 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

В качестве экспериментальной терапии офисный сотрудник получает комментатора, который высказывает вслух все мысли своего клиента.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма, Короткометражка
Качество
Full HD
Время
10 мин / 00:10

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb