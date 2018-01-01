Актёры и съёмочная группа фильма «Командир»
Актёры
АктёрMajor Colby
Льюис КоллинзLewis Collins
АктёрCol. Mazzarini
Ли Ван КлифLee Van Cleef
АктёрHenry Carlson
Дональд ПлезенсDonald Pleasence
АктёрMason / Hiccock
Манфред ЛеманнManfred Lehmann
АктёрMcPherson
Бретт ХэлсиBrett Halsey
АктёрFrank Williams
Кристиан БрюкнерChristian Brückner
АктёрLennox
Франк ГлаубрехтFrank Glaubrecht
АктёрGustafson
Томас ДаннебергThomas Danneberg
АктрисаMrs. Mason
Анита ЛохнерAnita Lochner
АктёрKrüger
Вольфганг КюнеWolfgang Kühne
АктёрCarbalo
Пауль МюллерPaul Muller
АктёрKongo Klaus
Бобби РодсBobby Rhodes
АктёрAngelo
Романо ПуппоRomano Puppo
АктёрNick De Carlo
Антонио КантафораAntonio Cantafora
АктёрDuclaud
Джон СтайнерJohn Steiner
Актёр
Дэвид БассDavid Brass
Актёр
Протасио ДиProtacio Dee
Актёр
Дэвид ЛайтDavid Light
Актёр
Эдоардо МаргеритиEdoardo Margheriti
Актёр
Майк МонтиMike Monty
Актриса
Ильза ПагеIlse Pagé
Актёр
Стив РоджерсSteve Rogers
Актёр
Вилли ШоберWilly Schober
Актёр