Wink
Фильмы
Командир
Актёры и съёмочная группа фильма «Командир»

Актёры и съёмочная группа фильма «Командир»

Режиссёры

Антонио Маргерити

Антонио Маргерити

Antonio Margheriti
Режиссёр

Актёры

Льюис Коллинз

Льюис Коллинз

Lewis Collins
АктёрMajor Colby
Ли Ван Клиф

Ли Ван Клиф

Lee Van Cleef
АктёрCol. Mazzarini
Дональд Плезенс

Дональд Плезенс

Donald Pleasence
АктёрHenry Carlson
Манфред Леманн

Манфред Леманн

Manfred Lehmann
АктёрMason / Hiccock
Бретт Хэлси

Бретт Хэлси

Brett Halsey
АктёрMcPherson
Кристиан Брюкнер

Кристиан Брюкнер

Christian Brückner
АктёрFrank Williams
Франк Глаубрехт

Франк Глаубрехт

Frank Glaubrecht
АктёрLennox
Томас Даннеберг

Томас Даннеберг

Thomas Danneberg
АктёрGustafson
Анита Лохнер

Анита Лохнер

Anita Lochner
АктрисаMrs. Mason
Вольфганг Кюне

Вольфганг Кюне

Wolfgang Kühne
АктёрKrüger
Пауль Мюллер

Пауль Мюллер

Paul Muller
АктёрCarbalo
Бобби Родс

Бобби Родс

Bobby Rhodes
АктёрKongo Klaus
Романо Пуппо

Романо Пуппо

Romano Puppo
АктёрAngelo
Антонио Кантафора

Антонио Кантафора

Antonio Cantafora
АктёрNick De Carlo
Джон Стайнер

Джон Стайнер

John Steiner
АктёрDuclaud
Дэвид Басс

Дэвид Басс

David Brass
Актёр
Протасио Ди

Протасио Ди

Protacio Dee
Актёр
Дэвид Лайт

Дэвид Лайт

David Light
Актёр
Эдоардо Маргерити

Эдоардо Маргерити

Edoardo Margheriti
Актёр
Майк Монти

Майк Монти

Mike Monty
Актёр
Ильза Паге

Ильза Паге

Ilse Pagé
Актриса
Стив Роджерс

Стив Роджерс

Steve Rogers
Актёр
Вилли Шобер

Вилли Шобер

Willy Schober
Актёр
Уилли Уильямс

Уилли Уильямс

Willie Williams
Актёр

Сценаристы

Арне Эльсхольц

Арне Эльсхольц

Arne Elsholtz
Сценарист
Джакомо Фурия

Джакомо Фурия

Giacomo Furia
Сценарист

Продюсеры

Эрвин С. Дитрих

Эрвин С. Дитрих

Erwin C. Dietrich
Продюсер

Операторы

Петер Баумгартнер

Петер Баумгартнер

Peter Baumgartner
Оператор

Композиторы

Вальтер Баумгартнер

Вальтер Баумгартнер

Walter Baumgartner
Композитор