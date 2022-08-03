Кома (фильм, 2007) смотреть онлайн

Что происходит с мозгом на грани жизни и смерти? Документальный проект HBO о людях, переживших кому.



Тома, Аль'Хана, Шона и Рокси не объединяет ничего. Кроме того, что все они однажды были на волоске от смерти. Падение с высоты, автокатастрофа и нападение преступников изменили их жизни, разделив на «до» и «после» — ведь каждый из них прошел через кому и выжил. Врачи, родственники, друзья и сами пациенты рассказывают об этом испытании, о том, какой след оно оставило в их жизни и как изменилось их отношение к жизни. До сих пор ученым очень мало известно о том, что происходит с мозгом во время столь долгого бессознательного состояния, и почему кто-то «просыпается», а кто-то нет...



Номинантка на премию «Оскар» Лиз Гарбус пытается найти ответы на эти и множество других вопросов. Какие процессы управляют человеческим мозгом, когда мы без сознания? Смотрите документальный фильм «Кома» онлайн на портале Wink. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

