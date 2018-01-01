Wink
Фильмы
Колыбельная
Актёры и съёмочная группа фильма «Колыбельная»

Актёры и съёмочная группа фильма «Колыбельная»

Режиссёры

Ирина Гурвич

Ирина Гурвич

Режиссёр

Актёры

Нина Матвиенко

Нина Матвиенко

Актрисаозвучка

Сценаристы

Ирина Гурвич

Ирина Гурвич

Сценарист

Продюсеры

Иван Мазепа

Иван Мазепа

Продюсер

Художники

И. Дивишек

И. Дивишек

Художник

Монтажёры

О. Деряжная

О. Деряжная

Монтажёр

Композиторы

Богдан Янивский

Богдан Янивский

Композитор