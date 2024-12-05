Колибри
Wink
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Колибри
7.72018, Колибри
Драма132 мин18+

Колибри (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Сеул, 1994 год. 14-летняя Ын-хи любит рисовать манхву и гулять со своим парнем. Учителя в школе строгие, старший брат высокомерен, родители слишком заняты на работе, чтобы обращать внимание на проблемы детей, и только новая учительница китайского в летней школе вдруг оказывается понимающей и внимательной, чем сразу завоёвывает доверие Ын-хи.

Страна
Южная Корея
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
132 мин / 02:12

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.4 IMDb