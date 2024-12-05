Колибри (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Сеул, 1994 год. 14-летняя Ын-хи любит рисовать манхву и гулять со своим парнем. Учителя в школе строгие, старший брат высокомерен, родители слишком заняты на работе, чтобы обращать внимание на проблемы детей, и только новая учительница китайского в летней школе вдруг оказывается понимающей и внимательной, чем сразу завоёвывает доверие Ын-хи.
СтранаЮжная Корея
ЖанрДрама
КачествоFull HD
Время132 мин / 02:12
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.4 IMDb
- КБРежиссёр
Ким
Бо-ра
- ПЧАктриса
Пак
Чи-ху
- КСАктриса
Ким
Сэ-бёк
- ЛСАктриса
Ли
Сын-ён
- ЧИАктёр
Чон
Ин-ги
- ПСАктриса
Пак
Су-ён
- КХАктриса
Киль
Хэ-ён
- ССАктёр
Сон
Сан-ён
- КДАктёр
Ким
Джон-гу
- ХЁАктёр
Хён
Ён-сон
- ПЮАктёр
Пак
Юн-хи
- ЛДАктёр
Ли
Джон-юн
- ЛСАктриса
Ли
Сон-джу
- ЮТАктриса
Юн
Тхэ-хи
- СЁАктёр
Сон
Ён-бом
- КГАктриса
Квон
Гви-бин
- КБСценарист
Ким
Бо-ра
- КБПродюсер
Ким
Бо-ра
- КГОператор
Кан
Гук-хён
- МСКомпозитор
Матия
Стрниша