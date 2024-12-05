Сеул, 1994 год. 14-летняя Ын-хи любит рисовать манхву и гулять со своим парнем. Учителя в школе строгие, старший брат высокомерен, родители слишком заняты на работе, чтобы обращать внимание на проблемы детей, и только новая учительница китайского в летней школе вдруг оказывается понимающей и внимательной, чем сразу завоёвывает доверие Ын-хи.

