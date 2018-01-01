Кокоша – маленький дракон: Приключения в джунглях
Wink
Детям
Кокоша – маленький дракон: Приключения в джунглях

Кокоша – маленький дракон: Приключения в джунглях (мультфильм, 2018) смотреть онлайн

8.72018, Der kleine Drache Kokosnuss - Auf in den Dschungel!
Мультфильмы, Фэнтези76 мин6+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Продолжение веселых приключений двух дракончиков и их боевой подруги-дикобразихи. Кокошу и Оскара отправляют в летний лагерь. Но они не хотят оставлять в одиночестве свою подружку Матильду, а дикобразов в лагерь не пускают. Удастся ли друзьям провести Матильду под прикрытием?

Кокоша – маленький дракон: Приключения в джунглях смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

4.8 IMDb