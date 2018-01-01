Кокоша – маленький дракон: Приключения в джунглях (мультфильм, 2018) смотреть онлайн
8.72018, Der kleine Drache Kokosnuss - Auf in den Dschungel!
Мультфильмы, Фэнтези76 мин6+
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Сюжет
Продолжение веселых приключений двух дракончиков и их боевой подруги-дикобразихи. Кокошу и Оскара отправляют в летний лагерь. Но они не хотят оставлять в одиночестве свою подружку Матильду, а дикобразов в лагерь не пускают. Удастся ли друзьям провести Матильду под прикрытием?
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Информация
СтранаГермания
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Семейные, Мультфильмы, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
4.8 IMDb