Когда я снова проживу свою жизнь (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, One More Time
Драмы, Мелодрамы93 мин18+
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Сюжет
Начинающий композитор Джуд стремится попасть в музыкальный мир. Из-за отсутствия денег и жилья она вынуждена вернуться в дом своего отца, эстрадного певца, который отчаянно пытается вернуться на музыкальную сцену.
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Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.0 IMDb