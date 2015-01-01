Когда я снова проживу свою жизнь
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Когда я снова проживу свою жизнь

Когда я снова проживу свою жизнь (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, One More Time
Драмы, Мелодрамы93 мин18+

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Сюжет

Начинающий композитор Джуд стремится попасть в музыкальный мир. Из-за отсутствия денег и жилья она вынуждена вернуться в дом своего отца, эстрадного певца, который отчаянно пытается вернуться на музыкальную сцену.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.0 IMDb