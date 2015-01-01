Когда я снова проживу свою жизнь (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Начинающий композитор Джуд стремится попасть в музыкальный мир. Из-за отсутствия денег и жилья она вынуждена вернуться в дом своего отца, эстрадного певца, который отчаянно пытается вернуться на музыкальную сцену.



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