Когда Санта упал на Землю
Wink
Детям
Когда Санта упал на Землю

Когда Санта упал на Землю (фильм, 2011) смотреть онлайн

8.92011, Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel
Фэнтези, Семейные103 мин0+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Семья десятилетнего Бена переезжает из мегаполиса в провинцию. Родители погружаются в рабочие вопросы, начисто забыв о сыне, который и без того тоскует в разлуке с друзьями. Вернуть Бена к жизни помогает встреча с необычным молодым Санта Клаусом, который делает мальчика своим напарником.

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Информация

Страна
Германия
Качество
SD
Жанры
Комедии, Семейные, Фэнтези

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Когда Санта упал на Землю»