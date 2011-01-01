Когда Санта упал на Землю (фильм, 2011) смотреть онлайн
8.92011, Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel
Фэнтези, Семейные103 мин0+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Семья десятилетнего Бена переезжает из мегаполиса в провинцию. Родители погружаются в рабочие вопросы, начисто забыв о сыне, который и без того тоскует в разлуке с друзьями. Вернуть Бена к жизни помогает встреча с необычным молодым Санта Клаусом, который делает мальчика своим напарником.
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Информация
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ОДРежиссёр
Оливер
Дикманн
- Актёр
Александр
Шер
- НКАктёр
Ной
Краус
- МЯАктриса
Мерседес
Ядеа Диас
- Актриса
Джессика
Шварц
- Актёр
Фриц
Карл
- ФЛАктёр
Фолькер
Лехтенбринк
- КУАктриса
Кристина
Урспрух
- ЧХАктёр
Чарли
Хюбнер
- ПААктёр
Пауль
Альхеузер
- ББСценарист
Беньямин
Бин
- РГСценарист
Робин
Гетрост
- УРСценарист
Уши
Райх
- КФСценарист
Ко�рнелия
Функе
- БКПродюсер
Бернд
Краузе
- УРПродюсер
Уши
Райх
- АСХудожница
Андреа
Спэниэр
- АФОператор
Александр
Фишеркозен
- ПВКомпозитор
Петер
Вольф