Когда Санта упал на Землю (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Семья десятилетнего Бена переезжает из мегаполиса в провинцию. Родители погружаются в рабочие вопросы, начисто забыв о сыне, который и без того тоскует в разлуке с друзьями. Вернуть Бена к жизни помогает встреча с необычным молодым Санта Клаусом, который делает мальчика своим напарником.



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