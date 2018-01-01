Когда детектив - идиот!
Wink
Фильмы
Когда детектив - идиот!
5.82018, Gumshoe
Комедии90 мин18+

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Когда детектив - идиот! (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Когда безнадежного частного детектива Биффа Бэшема нанимает соблазнительная певица из ночного клуба, чтобы расплатиться с шантажистом, он думает, что его денежные проблемы закончились навсегда. Но когда мужа его клиентки убивают, он оказывается втянутым в опасный мир организованной преступности и шпионажа в грязном подполье Нового Орлеана. Имея врагов со всех сторон и совершенно не владея собой, он должен выяснить, кому можно доверять, и разоблачить убийцу, прежде чем он сам станет следующей жертвой.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

5.5 IMDb