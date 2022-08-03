С самого детства Сибил страдает шизофренией и теперь находится в психиатрическом учреждении. Женщина уверена, что недавно еe, беременную на последних сроках, похитила тайная организация и украла еe малыша. Задача доктора Делюс — за несколько сеансов разобраться в состоянии Сибил и решить еe дальнейшую судьбу.

