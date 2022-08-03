Код темно-красный (фильм, 2018) смотреть онлайн
О фильме
С самого детства Сибил страдает шизофренией и теперь находится в психиатрическом учреждении. Женщина уверена, что недавно еe, беременную на последних сроках, похитила тайная организация и украла еe малыша. Задача доктора Делюс — за несколько сеансов разобраться в состоянии Сибил и решить еe дальнейшую судьбу.
Рейтинг
5.1 IMDb
- ДБРежиссёр
Дэн
Буш
- ЭБАктриса
Эйприл
Биллингсли
- КБАктёр
Конал
Бирн
- ДКАктёр
Джон
Каррен
- ДДАктриса
Джилл
Джейн Клементс
- БСАктёр
Бернард
Сетаро Кларк
- КХАктриса
Кэти
Хан
- БХАктриса
Блэйр
Хиллман
- РМАктёр
Роберт
Мелло
- ДБСценарист
Дэн
Буш
- КБСценарист
Конал
Бирн
- ДБПродюсер
Дэн
Буш
- КБПродюсер
Конал
Бирн
- ДБМонтажёр
Дэн
Буш
- ВКОператор
Виктория
К. Уоррен
- БЛКомпозитор
Бен
Ловетт