Код темно-красный
Wink
Фильмы
Код темно-красный
7.32018, The Dark Red
Триллер, Драма94 мин18+

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Код темно-красный (фильм, 2018) смотреть онлайн

О фильме

С самого детства Сибил страдает шизофренией и теперь находится в психиатрическом учреждении. Женщина уверена, что недавно еe, беременную на последних сроках, похитила тайная организация и украла еe малыша. Задача доктора Делюс — за несколько сеансов разобраться в состоянии Сибил и решить еe дальнейшую судьбу.

Страна
США
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

5.1 IMDb