Биография

Джон Каррен – актер из США, где и провел свое детство, и там же начал сниматься. Уже в 2000 году начал свою актерскую карьеру. В основном снимался в боевиках, детективах и мелодрамах, а также был замечен в драмах. Всего вышло более 23 проектов с его участием, однако в одном он не указан в титрах, а в других играет эпизодических персонажей, которые имеют мало экранного времени. Актера также возможно заметить в короткометражках. С Джон Каррен фильмы начали появляться с 2000 года, но это был не слишком популярный проект «Патриот». После актер стал участвовать в проектах, которые действительно привлекли внимание множества зрителей, и это позволило ему получить больше новой работы. Сериал «Нэшвилл» и фильмы «Сонная лощина» и «Лестница Иакова» стали лучшими в карьере актера, а в 2020 году вышел новый сериал «Чужак». Джон Каррен роли доставались в основном второстепенные, однако это не мешало ему стать достаточно заметным в кадре. Лучшими считаются работы в «Первый мститель: Противостояние» 2016 года и «Агент», сериал 2014-2017 годов. Лучшим для актера считается 2010 год в его карьере, а худшим – 2004, когда он еще был неопытным актером и не имел за плечами должного опыта, а также везения.