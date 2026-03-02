Код 3 (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, Code 3
Комедия, Драма18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Рэнди, фельдшер скорой помощи изЛос-Анджелеса, устал отсвоей работы ихочет немедленно уволиться, ноего начальница уговаривает мужчину отработать ещё один день. Последнюю смену Рэнди иего напарник Майк должны провести спроходящей обучение Джессикой, которую импредстоит подготовить кработе вместо Рэнди.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb
- РУАктёр
Рэйн
Уилсон
- ЛРАктёр
Лил
Рел Ховери
- ЭКАктриса
Эйми
Карреро
- Актёр
Роб
Риггл
- ПКАктёр
Пейдж
Кеннеди
- ШМАктёр
Шоло
Маридуэнья
- ТЛАктриса
Тереза
Линн О’Тул
- ТМАктриса
Тереза
МакЛафлин
- ЭМАктёр
Энди
Милдер
- АХАктриса
Айеша
Харрис
- ПАктёр
Питер
Эсли Холден
- МДАктёр
Майкл
Дж. Силафф
- ЭДАктёр
Эрик
Джангманн
- МБАктриса
Мелисса
Бэйли
- ЛДАктёр
Люка
Джонс
- СШАктриса
Сьерра
Шварц
- ММАктёр
Майкл
Монкс
- ХВАктёр
Хоакин
Вейзага
- ХПАктёр
Хуан
Пачеко
- ОЛАктёр
Омар
Лейва
- АМАктёр
Адам
Мондшейн
- КХАктёр
Кевин
Хоули
- КДАктриса
Кимберли
Д’Армонд
- МГАктёр
Марк
Гапка
- ДХАктёр
Джош
Харп
- ДБАктёр
Дрю
Брэндон Джонс
- МНАктриса
Маргарет
Ньюборн
- ДСАктриса
Дайан
Сарджент
- ДБПродюсер
Джастин
Бальдони
- ЛМПродюсер
Лоуренс
Маттис