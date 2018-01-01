WinkФильмыКнижный в ПарижеАктёры и съёмочная группа фильма «Книжный в Париже»
Актёры и съёмочная группа фильма «Книжный в Париже»
Актёры
АктёрVincenzo
Серджо КастеллиттоSergio Castellitto
АктрисаYolande
Беренис БежоBérénice Bejo
АктрисаAlbertine
Матильда Де АнджелисMatilda De Angelis
АктёрClemente
КлементинуClementino
АктрисаMadame Milo
Сандра МилоSandra Milo
АктёрGérard
Алекс ЛютцAlex Lutz
АктрисаColombe
Мари-Филомене НгаMarie-Philomène Nga
АктёрAlain (в титрах: Nassim Lyes Si Ahmed)
Нассим ЛьесNassim Lyes
АктёрPadre Mathieu
Максанс ДинанMaxence Dinant
АктёрCleptomane (в титрах: Bruno Gouéry)