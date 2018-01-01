Wink
Книжный в Париже
Актёры и съёмочная группа фильма «Книжный в Париже»

Режиссёры

Серджо Кастеллитто

Sergio Castellitto
Режиссёр

Актёры

Серджо Кастеллитто

Sergio Castellitto
АктёрVincenzo
Беренис Бежо

Bérénice Bejo
АктрисаYolande
Матильда Де Анджелис

Matilda De Angelis
АктрисаAlbertine
Клементину

Clementino
АктёрClemente
Сандра Мило

Sandra Milo
АктрисаMadame Milo
Алекс Лютц

Alex Lutz
АктёрGérard
Мари-Филомене Нга

Marie-Philomène Nga
АктрисаColombe
Нассим Льес

Nassim Lyes
АктёрAlain (в титрах: Nassim Lyes Si Ahmed)
Максанс Динан

Maxence Dinant
АктёрPadre Mathieu
Брюно Гуэри

Bruno Gouery
АктёрCleptomane (в титрах: Bruno Gouéry)

Сценаристы

Фурио Скарпелли

Furio Scarpelli
Сценарист
Маргарет Мадзантини

Margaret Mazzantini
Сценарист
Серджо Кастеллитто

Sergio Castellitto
Сценарист

Продюсеры

Доминик Беснеар

Dominique Besnehard
Продюсер