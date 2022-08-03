Книжный в Париже
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Книжный в Париже

Книжный в Париже (фильм, 2021) смотреть онлайн

7.32021, Il materiale emotivo
Драма, Мелодрама97 мин18+

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О фильме

Винченцо посвящает все время своему книжному магазинчику в Париже и дочери Альбертине. Но однажды в его маленький мирок врывается веселая и эксцентричная Иоланда. Очарованный ее жизненной энергией мужчина снова начинает ощущать эмоции, которые он слишком долго подавлял и которые заставят его усомниться в своем меланхолическом и почему-то застывшем образе жизни.

Страна
США, Италия, Франция
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.6 IMDb