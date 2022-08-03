Книжный в Париже (фильм, 2021) смотреть онлайн
7.32021, Il materiale emotivo
Драма, Мелодрама97 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Винченцо посвящает все время своему книжному магазинчику в Париже и дочери Альбертине. Но однажды в его маленький мирок врывается веселая и эксцентричная Иоланда. Очарованный ее жизненной энергией мужчина снова начинает ощущать эмоции, которые он слишком долго подавлял и которые заставят его усомниться в своем меланхолическом и почему-то застывшем образе жизни.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Серджо
Кастеллитто
- Актёр
Серджо
Кастеллитто
- ББАктриса
Беренис
Бежо
- МДАктриса
Матильда
Де Анджелис
- КАктёр
Клементину
- СМАктриса
Сандра
Мило
- Актёр
Алекс
Лютц
- МНАктриса
Мари-Филомене
Нга
- НЛАктёр
Нассим
Льес
- МДАктёр
Максанс
Динан
- БГАктёр
Брюно
Гуэри
- ФССценарист
Фурио
Скарпелли
- ММСценарист
Маргарет
Мадзантини
- Сценарист
Серджо
Кастеллитто
- ДБПродюсер
Доминик
Беснеар