Книга монстров (фильм, 2019) смотреть онлайн

Вечеринка по поводу совершеннолетия Софи оборачивается полной катастрофой: на пороге появляется пугающего вида книга, призвавшая из иного мира кровожадных монстров. Начинается полный хаос, и теперь Софи вместе с друзьями вынуждена спасаться сама и спасать тех, кого ещё не разорвали на куски.

