Книга монстров
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Книга монстров

Книга монстров (фильм, 2019) смотреть онлайн

5.02019, Book of Monsters
Ужасы, Боевик79 мин18+

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О фильме

Вечеринка по поводу совершеннолетия Софи оборачивается полной катастрофой: на пороге появляется пугающего вида книга, призвавшая из иного мира кровожадных монстров. Начинается полный хаос, и теперь Софи вместе с друзьями вынуждена спасаться сама и спасать тех, кого ещё не разорвали на куски.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Ужасы, Боевик
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
4.7 IMDb