Книга монстров (фильм, 2019) смотреть онлайн
5.02019, Book of Monsters
Ужасы, Боевик79 мин18+
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О фильме
Вечеринка по поводу совершеннолетия Софи оборачивается полной катастрофой: на пороге появляется пугающего вида книга, призвавшая из иного мира кровожадных монстров. Начинается полный хаос, и теперь Софи вместе с друзьями вынуждена спасаться сама и спасать тех, кого ещё не разорвали на куски.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Ужасы, Боевик
Время79 мин / 01:19
Рейтинг
4.3 КиноПоиск
4.7 IMDb
- ССРежиссёр
Стюарт
Спарк
- ЛКАктриса
Линдси
Крейн
- МЛАктриса
Михаэла
Лонгден
- ЛААктриса
Лиззи
Аарин-Стэнтон
- ДТАктёр
Дэниэл
Трэйс
- РМАктёр
Роуз
Мёрхэд
- АДАктриса
Анна
Доусон
- СМАктриса
Стеф
Моссман
- АДАктёр
Аарон
Дэннис
- НВАктёр
Николас
Винс
- ПБСценарист
Пол
Батлер
- ПБПродюсер
Пол
Батлер
- ССПродюсер
Стюарт
Спарк
- НФПродюсер
Ник
Форд
- НРХудожница
Натали
Роу
- ССМонтажёр
Стюарт
Спарк
- ДСКомпозитор
Дэйв
С. Уокер