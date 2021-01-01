Ключевые моменты (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Последняя роль легендарного Берта Рейнолдса. Истории о людях на жизненном перепутье. Марина налаживает отношения с отцом, уверенным, что ему осталось жить девять месяцев. Лорел уже за 40, и она узнает, что беременна. Эдвард, ее врач, скоро уйдет на пенсию из-за болезни Альцгеймера. Джек не может решиться перейти к серьезным отношениям со своей девушкой. Его сестра Лиза учится жить с рассеянным склерозом. Дэйв в попытке справиться с мыслями о суициде обращается в психиатрическую клинику.



Ключевые моменты смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.