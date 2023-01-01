Ключ к сердцу (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Тайна старинного ключа к неизвестному замку сближает владелицу книжного магазина и парня с обложки любовного романа. Приятная мелодрама о понятных романтических отношениях.



Саманта владеет книжным и счастлива на своей работе. Когда в ее магазинчике раздается звонок с предложением забрать большую домашнюю библиотеку Роберта Макгро, она хватается за возможность и тут же выезжает на место. Однако, кажется, девушке могут достаться не только книжные богатства, но кое-что гораздо более ценное. В старом особняке она неожиданно встречает наследника Макгро Джоша, красавчика, который подрабатывал моделью для обложек любовных романов. Между ними сразу вспыхивает искра, которая разгорается еще ярче, когда Саманта находит в одной из книг старинный ключ. Парочка вместе начинает исследовать дом в поисках подходящего замка, и это приключение только подогревает их чувства.



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