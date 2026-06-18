Ключ к будущему
Wink
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Ключ к будущему
7.82025, Ключ к будущему
Короткометражка12 мин18+

Ключ к будущему (фильм, 2025) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

В одну обычную ночь в большом городе трое незнакомцев сталкиваются с загадкой: у них бесследно исчезают ключи от машины. Праздничный ужин после проекта, шумная вечеринка, ночной эфир с экспериментом — их вечера разные, но финал один: каждый оказывается на заднем сиденье такси. В кульминации раскроется парадокс: кто рассказчик, куда делись ключи и зачем? Незначительные обстоятельства меняют цепочку событий. «Ключ к будущему» — о ночи, где будущее поворачивается к безопасности.

Страна
Россия
Жанр
Короткометражка
Качество
Full HD
Время
12 мин / 00:12

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