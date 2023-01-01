Клуб Зеро (2023 год) смотреть онлайн

Сюжет

Радикально настроенная преподавательница учит школьников осознанному потреблению еды и заходит слишком далеко. Сатирическая картина «Клуб Зеро» — фильм с Мией Васиковской, напоминающий работы Йоргоса Лантимоса.



В элитную школу устраивается учительницей женщина по имени мисс Новак. Она предлагает ввести в расписание учеников новый предмет по осознанному питанию. На курс к ней набирается семь школьников, у каждого из которых своя причина изучить «диетологию»: от диабета и булимии до обеспокоенности экологией. Поначалу мисс Новак предлагает уменьшить порции и практиковать осознанность. Однако вскоре ребята настолько увлекаются ее учением, приобретающим все более тревожные оттенки, что отстраняются от взрослых и создают закрытый Клуб Зеро — клуб тех, кто решил вовсе перестать есть и спасти мир.



Как на это отреагируют родители и как странной учительнице удалось завоевать доверие молодых людей? Об этом расскажет «Клуб Зеро», фильм 2023 года от режиссера Джессики Хауснер, смотреть онлайн который можно на видеосервисе Wink.



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