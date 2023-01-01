Клуб «Завтрак»
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Клуб «Завтрак»

Клуб «Завтрак» (фильм, 1985) смотреть онлайн

9.01985, The Breakfast Club
Драмы, Комедии92 мин18+

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Сюжет

Пятеро школьников в наказание за проступки вынуждены приехать в школу в выходной день и написать сочинение на тему «Кем вы себя представляете?» Молодым людям с большим трудом удается разобраться в своих проблемах.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Клуб «Завтрак»»

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