Клуб «Завтрак» (фильм, 1985) смотреть онлайн

Сюжет

Пятеро школьников в наказание за проступки вынуждены приехать в школу в выходной день и написать сочинение на тему «Кем вы себя представляете?» Молодым людям с большим трудом удается разобраться в своих проблемах.



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