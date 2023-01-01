Клуб «Завтрак» (фильм, 1985) смотреть онлайн
9.01985, The Breakfast Club
Драмы, Комедии92 мин18+
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Сюжет
Пятеро школьников в наказание за проступки вынуждены приехать в школу в выходной день и написать сочинение на тему «Кем вы себя представляете?» Молодым людям с большим трудом удается разобраться в своих проблемах.
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Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb
- ДХРежиссёр
Джон
Хьюз
- ЭЭАктёр
Эмилио
Эстевес
- МРАктриса
Молли
Рингуолд
- ДНАктёр
Джадд
Нельсон
- ЭМАктёр
Энтони
Майкл Холл
- ЭШАктриса
Элли
Шиди
- ПГАктёр
Пол
Глисон
- ДКАктёр
Джон
Капелос
- ПКАктёр
Перри
Кроуфорд
- МКАктриса
Мэри
Кристиан
- РДАктёр
Рон
Дин
- ДХСценарист
Джон
Хьюз
- ДХПродюсер
Джон
Хьюз
- НТПродюсер
Нед
Тэнен
- ДФПродюсер
Джил
Фризен
- МВХудожница
Мэрлин
Вэнс
- ДАМонтажёр
Деде
Аллен
- ТДОператор
Томас
Дель Рут
- КФКомпозитор
Кит
Форси