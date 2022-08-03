Клуб Винкс: Тайна морской бездны. (фильм, 2014) смотреть онлайн

Трикс хотят завладеть Императорским Троном. Они будят Политею — злую нимфу, до сих пор проклятую тремя Древними Ведьмами Прородительницами. Политея рассказывает, что нужно освободить Тританнуса из Обливиона, но до этого им нужно заполучить жизненную силу Короля. Ведьмы отправляются в Гардению, где Блум и Скай, король Эраклиона, проводят время вместе.



