Клуб Винкс: Тайна морской бездны. (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Winx Club: Il mistero degli abissi
Мультфильм79 мин0+
О фильме
Трикс хотят завладеть Императорским Троном. Они будят Политею — злую нимфу, до сих пор проклятую тремя Древними Ведьмами Прородительницами. Политея рассказывает, что нужно освободить Тританнуса из Обливиона, но до этого им нужно заполучить жизненную силу Короля. Ведьмы отправляются в Гардению, где Блум и Скай, король Эраклиона, проводят время вместе.
СтранаИталия
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время79 мин / 01:19
Рейтинг
3.9 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ИСРежиссёр
Иджинио
Страффи
- ЛЧАктриса
Летиция
Чиампа
- ПЛАктриса
Перла
Либератори
- ИЛАктриса
Илария
Латини
- ДДАктриса
Джемма
Донати
- ДДАктриса
Домитилья
Д’амико
- ЛЛАктриса
Лаура
Ленги
- МВАктёр
Марко
Вивио
- АКАктриса
Алессандра
Коромпай
- ТДАктриса
Татьяна
Десси
- ФДАктриса
Федерика
Де Бортоли
- ИССценарист
Иджинио
Страффи
- ИСПродюсер
Иджинио
Страффи
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- ИСАктриса дубляжа
Ива
Солоницына
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- ТБАктриса дубляжа
Татьяна
Белановская
- СДМонтажёр
Серена
Дови