Клуб Винкс: Тайна морской бездны.

Клуб Винкс: Тайна морской бездны. (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Winx Club: Il mistero degli abissi
Мультфильм79 мин0+

О фильме

Трикс хотят завладеть Императорским Троном. Они будят Политею — злую нимфу, до сих пор проклятую тремя Древними Ведьмами Прородительницами. Политея рассказывает, что нужно освободить Тританнуса из Обливиона, но до этого им нужно заполучить жизненную силу Короля. Ведьмы отправляются в Гардению, где Блум и Скай, король Эраклиона, проводят время вместе.

Страна
Италия
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

3.9 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Клуб Винкс: Тайна морской бездны.»