WinkДетямКлуб Винкс: Тайна морской бездныАктёры и съёмочная группа фильма «Клуб Винкс: Тайна морской бездны»
Актёры и съёмочная группа фильма «Клуб Винкс: Тайна морской бездны»
Актёры
АктрисаBloom
Летиция ЧиампаLetizia Ciampa
АктрисаStella
Перла ЛибераториPerla Liberatori
АктрисаFlora
Илария ЛатиниIlaria Latini
АктрисаMusa
Джемма ДонатиGemma Donati
АктрисаTecna
Домитилья Д’амикоDomitilla D'Amico
АктрисаAisha
Лаура ЛенгиLaura Lenghi
АктёрSky
Марко ВивиоMarco Vivio
АктрисаPolitea
Алессандра КоромпайAlessandra Korompay
АктрисаIcy
Татьяна ДессиTatiana Dessi
АктрисаDarcy