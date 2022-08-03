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Клуб Винкс - Школа волшебниц. Фокусы Трикс

Клуб Винкс - Школа волшебниц. Фокусы Трикс (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Winx Club
Мультфильм, Приключения23 мин12+

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О фильме

В волшебном мире Магикс есть школа Алфея, где юных фей обучают магическим навыкам. Пять учениц этой школы не только ходят в кафе после уроков и встречаются с мальчиками, но и защищают свою планету от зла. Каждая из фей обладает особенным характером.

Страна
США, Канада, Испания, Италия, Китай, Филиппины, Франция, Австралия, Великобритания, Индия, Германия, Северная Корея, Тайвань
Жанр
Комедия, Мультфильм, Приключения, Фэнтези, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Клуб Винкс - Школа волшебниц. Фокусы Трикс»