Клуб Винкс - Школа волшебниц. Фокусы Трикс (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Winx Club
Мультфильм, Приключения23 мин12+
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О фильме
В волшебном мире Магикс есть школа Алфея, где юных фей обучают магическим навыкам. Пять учениц этой школы не только ходят в кафе после уроков и встречаются с мальчиками, но и защищают свою планету от зла. Каждая из фей обладает особенным характером.
СтранаСША, Канада, Испания, Италия, Китай, Филиппины, Франция, Австралия, Великобритания, Индия, Германия, Северная Корея, Тайвань
ЖанрКомедия, Мультфильм, Приключения, Фэнтези, Для самых маленьких
КачествоSD
Время23 мин / 00:23
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ИСРежиссёр
Иджинио
Страффи
- МКАктриса
Молли
К. Куинн
- КПАктриса
Кеке
Палмер
- ЭГАктриса
Эми
Гросс
- МДАктриса
Морган
Декер
- АРАктриса
Алехандра
Рейносо
- СРАктёр
Сэм
Ригел
- МШАктёр
Мэтт
Шайвли
- АГАктёр
Адам
Грегори
- ЧШАктёр
Чарли
Шлаттер
- ИССценарист
Иджинио
Страффи
- ИСПродюсер
Иджинио
Страффи
- АРПродюсер
Аннита
Романелли
- ЮЧАктриса дубляжа
Юлия
Черкасова
- ДФАктриса дубляжа
Дарья
Фролова
- ИСАктриса дубляжа
Ива
Солоницына
- ТБАктриса дубляжа
Татьяна
Белановская
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров