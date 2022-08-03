Клуб мертвых матерей
Клуб мертвых матерей

Клуб мертвых матерей (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, The (Dead Mothers) Club
Документальный68 мин18+

О фильме

Три голливудские актрисы (Рози О’Доннелл, Джейн Фонда и Молли Шеннон) и три обычные женщины рассказывают, как потеряли своих матерей, как это повлияло на их жизни и как они справились с этой утратой. Фильм посвящен особым отношениям между матерью и дочерью, а также затрагивает тему смертности от раковых заболеваний. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Документальный
Время
68 мин / 01:08

Рейтинг

6.3 IMDb