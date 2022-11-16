Клоунтергейст
Wink
Фильмы
Клоунтергейст

Клоунтергейст (фильм, 2017) смотреть онлайн

6.32017, Clowntergeist
Ужасы, Триллер76 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Студентка Эмма до чёртиков боится клоунов. Ей придется столкнуться со свои самым страшным кошмаром, когда в её городке объявляется злой дух в теле клоуна.


Страна
США
Жанр
Ужасы, Криминал, Триллер
Качество
Full HD
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

3.9 КиноПоиск
3.0 IMDb