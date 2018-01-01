Wink
Фильмы
Клод в помощь
Актёры и съёмочная группа фильма «Клод в помощь»

Актёры и съёмочная группа фильма «Клод в помощь»

Режиссёры

Клеман Мишель

Клеман Мишель

Clément Michel
Режиссёр

Актёры

Рафаэль Персонас

Рафаэль Персонас

Raphaël Personnaz
АктёрThomas Platz
Шарлотта Ле Бон

Шарлотта Ле Бон

Charlotte Le Bon
АктрисаMarie Deville (в титрах: Charlotte Lebon)
Жером Коммандёр

Жером Коммандёр

Jérôme Commandeur
АктёрPaul Bordinot
Камелия Жордана

Камелия Жордана

Camélia Jordana
АктрисаMélanie
Жюли Ферье

Жюли Ферье

Julie Ferrier
АктрисаValérie
Франсуа Берлеан

Франсуа Берлеан

François Berléand
АктёрJean-Luc Hamory
Франсуа Роллен

Франсуа Роллен

François Rollin
АктёрFranck Del Rio
Клеман Мишель

Клеман Мишель

Clément Michel
АктёрFabrice Le Gallec
Балтазар Риззо

Балтазар Риззо

Baltazar Rizzo
АктёрFelipe
Анн Шаррье

Анн Шаррье

Anne Charrier
АктрисаLorraine

Сценаристы

Клеман Мишель

Клеман Мишель

Clément Michel
Сценарист
Луи-Поль Десанж

Луи-Поль Десанж

Louis-Paul Desanges
Сценарист

Продюсеры

Никола Лепретр

Никола Лепретр

Nicolas Leprêtre
Продюсер
Тьерри Мускат

Тьерри Мускат

Thierry Muscat
Продюсер

Художники

Алексия Крисп-Джонс

Алексия Крисп-Джонс

Alexia Crisp-Jones
Художница

Монтажёры

Жюли Дюпре

Жюли Дюпре

Julie Dupré
Монтажёр

Операторы

Стивен Петивилль

Стивен Петивилль

Steeven Petitteville
Оператор

Композиторы

Сильвен Орель

Сильвен Орель

Sylvain Orel
Композитор