WinkФильмыКлод в помощьАктёры и съёмочная группа фильма «Клод в помощь»
Актёры и съёмочная группа фильма «Клод в помощь»
Режиссёры
Актёры
АктёрThomas Platz
Рафаэль ПерсонасRaphaël Personnaz
АктрисаMarie Deville (в титрах: Charlotte Lebon)
Шарлотта Ле БонCharlotte Le Bon
АктёрPaul Bordinot
Жером КоммандёрJérôme Commandeur
АктрисаMélanie
Камелия ЖорданаCamélia Jordana
АктрисаValérie
Жюли ФерьеJulie Ferrier
АктёрJean-Luc Hamory
Франсуа БерлеанFrançois Berléand
АктёрFranck Del Rio
Франсуа РолленFrançois Rollin
АктёрFabrice Le Gallec
Клеман МишельClément Michel
АктёрFelipe
Балтазар РиззоBaltazar Rizzo
АктрисаLorraine