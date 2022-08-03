Клод в помощь (фильм, 2012) смотреть онлайн
7.42012, La stratégie de la poussette
Комедия86 мин18+
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О фильме
Томас безответственен, и потому его бросает любимая девушка. Он настолько безответственен, что только год спустя понимает насколько она ему дорога, но уже не может ничего исправить. И тут у него на руках оказывается младенец… Томас придумывает хитроумный план — он вернет свою девушку, сыграв роль ответственного «папочки»…
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.4 IMDb
- КМРежиссёр
Клеман
Мишель
- РПАктёр
Рафаэль
Персонас
- ШЛАктриса
Шарлотта
Ле Бон
- ЖКАктёр
Жером
Коммандёр
- Актриса
Камелия
Жордана
- ЖФАктриса
Жюли
Ферье
- ФБАктёр
Франсуа
Берлеан
- ФРАктёр
Франсуа
Роллен
- КМАктёр
Клеман
Мишель
- БРАктёр
Балтазар
Риззо
- АШАктриса
Анн
Шаррье
- КМСценарист
Клеман
Мишель
- ЛДСценарист
Луи-Поль
Десанж
- НЛПродюсер
Никола
Лепретр
- ТМПродюсер
Тьерри
Мускат
- АКХудожница
Алексия
Крисп-Джонс
- ЖДМонтажёр
Жюли
Дюпре
- СПОператор
Стивен
Петивилль
- СОКомпозитор
Сильвен
Орель