Клод в помощь (фильм, 2012) смотреть онлайн

Томас безответственен, и потому его бросает любимая девушка. Он настолько безответственен, что только год спустя понимает насколько она ему дорога, но уже не может ничего исправить. И тут у него на руках оказывается младенец… Томас придумывает хитроумный план — он вернет свою девушку, сыграв роль ответственного «папочки»…

