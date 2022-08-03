Клод в помощь
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Клод в помощь

Клод в помощь (фильм, 2012) смотреть онлайн

7.42012, La stratégie de la poussette
Комедия86 мин18+

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О фильме

Томас безответственен, и потому его бросает любимая девушка. Он настолько безответственен, что только год спустя понимает насколько она ему дорога, но уже не может ничего исправить. И тут у него на руках оказывается младенец… Томас придумывает хитроумный план — он вернет свою девушку, сыграв роль ответственного «папочки»…

Страна
Франция
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Клод в помощь»