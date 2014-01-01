Клиника страха (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

После нападения террориста на кафе психика оставшихся в живых посетителей пострадала настолько, что у них начали появляться и обостряться самые различные фобии. Стремясь избавиться от постоянного страха, превратившего их жизнь в непрекращающийся кошмар, они обращаются к доктору Эндоверу — главе клиники, исследующей страх и занимающейся излечением людей от фобий. Однако новаторская экспериментальная методика доктора впускает в наш мир нечто ужасное и непобедимое.



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