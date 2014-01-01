Клиника страха (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно
6.32014, Fear Clinic
Ужасы91 мин18+
Сюжет
После нападения террориста на кафе психика оставшихся в живых посетителей пострадала настолько, что у них начали появляться и обостряться самые различные фобии. Стремясь избавиться от постоянного страха, превратившего их жизнь в непрекращающийся кошмар, они обращаются к доктору Эндоверу — главе клиники, исследующей страх и занимающейся излечением людей от фобий. Однако новаторская экспериментальная методика доктора впускает в наш мир нечто ужасное и непобедимое.
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Информация
Рейтинг
3.7 КиноПоиск
4.2 IMDb
- РХРежиссёр
Роберт
Холл
- РИАктёр
Роберт
Инглунд
- ФДАктриса
Фиона
Дуриф
- ККАктриса
Клеопатра
Коулмэн
- КТАктёр
Кори
Тейлор
- ББАктёр
Брэндон
Бимер
- БМАктриса
Бонни
Морган
- КГАктёр
Кевин
Гейдж
- АААктриса
Анджелина
Армани
- ТДАктёр
Томас
Деккер
- АДСценарист
Аарон
Дрейн
- РХСценарист
Роберт
Холл
- АДПродюсер
Аарон
Дрейн
- ДАПродюсер
Дэн
Андерс
- ШДМонтажёр
Шервуд
Джонс