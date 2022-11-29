Клетка (фильм, 2017) смотреть онлайн

Психологическая драма из Венесуэлы о трех выживших после того, как пришельцы уничтожили человечество.



Ева и Фаусто когда-то были вместе, но их отношения закончились задолго до нашествия инопланетян, которые уничтожили почти всю человеческую расу на Земле. Встретившись лицом к лицу с новой реальностью, они вынуждены объединить усилия, чтобы не погибнуть. Сейчас они ведут уединенный образ жизни, полностью полагаясь друг на друга. Однако приход незнакомки Дафны разрушает их устоявшийся быт и заставляет молодых людей по-новому взглянуть на свои отношения, которые оказались намного более хрупкими, чем они себе представляли. Тем временем инициаторы апокалипсиса наблюдают за последними выжившими на Земле, отправляя свои космические корабли и дроны в небо.



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