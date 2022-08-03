Клерки (фильм, 1994) смотреть онлайн
8.71994, Clerks
Комедия91 мин18+
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О фильме
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Режиссёр
Кевин
Смит
- БОАктёр
Брайан
О’Хэллоран
- ДААктёр
Джефф
Андерсон
- МГАктриса
Мэрилин
Гильотти
- ЛСАктриса
Лиза
Спунауэр
- ДМАктёр
Джейсон
Мьюз
- Актёр
Кевин
Смит
- Актёр
Скотт
Мосье
- ССАктёр
Скотт
Скьяффо
- ЭБАктёр
Эл
Берковиц
- УФАктёр
Уолтер
Флэнаган
- Сценарист
Кевин
Смит
- Продюсер
Скотт
Мосье
- Продюсер
Кевин
Смит
- Монтажёр
Скотт
Мосье
- Монтажёр
Кевин
Смит
- ДКОператор
Дэвид
Клайн