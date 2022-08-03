Клерки
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Клерки

Клерки (фильм, 1994) смотреть онлайн

8.71994, Clerks
Комедия91 мин18+

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О фильме

Комедия о молодых ребятах, работающих продавцами и служащими в крохотных, среднего пошиба магазинчиках (бакалея и видеопрокат) захудалого района Нью-Джерси.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb