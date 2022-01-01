Клаустрофобы. Долина дьявола (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Триллер о шести незнакомцах, которые попадают в зловещую игру в бескрайнем кукурузном поле. Медсестра Сэм приходит в себя посреди кукурузной плантации, не помня, как там оказалась. Вскоре она встречает обычного работягу Тайлера, ветерана войны Райана, школьника Итана, сотрудницу Пентагона Денис и программистку Кэмерон. Никто из них не знает, где именно они находятся, но у каждого в распоряжении есть свой предмет: пистолет, компас, коробка спичек, нож, фляга и фонарь. Кто их похитил и чего ждет от своих жертв – неясно. Понятно лишь одно: надо выбираться. Получится ли это у героев и кто останется в живых, расскажет фильм «Клаустрофобы. Долина дьявола», который можно смотреть на Wink онлайн и в хорошем качестве.



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