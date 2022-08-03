Клаустрофобы 2: Лига выживших
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Фильмы
Клаустрофобы 2: Лига выживших
8.62021, Escape Room: Tournament of Champions
Ужасы, Боевик92 мин18+

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Клаустрофобы 2: Лига выживших (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Зои и Бэн пытаются найти тех, кто заставил их принять участие в том садистском испытании, но вместе с другими четырьмя победителями смертельно опасных квестов вновь оказываются в игре. Прежние задания покажутся им сущими пустяками по сравнению с тем, что их поджидает на этот раз: игра стала еще опаснее и безжалостнее, а шансы на выживание стремятся к нулю.

Страна
ЮАР, США, Венгрия, Канада
Жанр
Ужасы, Боевик
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Клаустрофобы 2: Лига выживших»