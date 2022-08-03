8.62021, Escape Room: Tournament of Champions
Ужасы, Боевик92 мин18+
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Клаустрофобы 2: Лига выживших (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Зои и Бэн пытаются найти тех, кто заставил их принять участие в том садистском испытании, но вместе с другими четырьмя победителями смертельно опасных квестов вновь оказываются в игре. Прежние задания покажутся им сущими пустяками по сравнению с тем, что их поджидает на этот раз: игра стала еще опаснее и безжалостнее, а шансы на выживание стремятся к нулю.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.8 IMDb
- АРРежиссёр
Адам
Робител
- ТРАктриса
Тейлор
Расселл
- ЛМАктёр
Логан
Миллер
- ДЭАктриса
Дебора
Энн Уолл
- ТКАктёр
Томас
Кокерел
- ХРАктриса
Холлэнд
Роден
- ИМАктриса
Индия
Мур
- КОАктёр
Карлито
Оливеро
- ДМАктриса
Джеми-Ли
Мани
- УХАктёр
Уэйн
Харрисон
- ДТСценарист
Дэниэл
Тач
- ОУСценарист
Орен
Узил
- Продюсер
Нил
Х. Мориц
- ОУПродюсер
Орен
Узил
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ЕТАктриса дубляжа
Екатерина
Тихомирова
- ПДАктёр дубляжа
Павел
Дорофеев
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- СММонтажёр
Стив
Миркович
- ДККомпозитор
Джон
Кэри
- БТКомпозитор
Брайан
Тайлер