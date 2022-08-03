Клаустрофобия
Wink
Фильмы
Клаустрофобия
7.12017, Escape Room
Ужасы, Триллер86 мин18+

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Клаустрофобия (фильм, 2017) смотреть онлайн

О фильме

Разгадать загадку и собрать пазл: американский хоррор об игре, которая зашла слишком далеко.

Шестеро друзей отмечают день рождения Тайлера. Его девушка Кристен устраивает для любимого сюрприз: интеллектуальный квест «Клаустрофобия». Вся компания отправляется в назначенное место, чтобы начать игру. Уже по пути происходит что-то странное, а на самом квесте друзья начинают теряться в закрытой комнате, ключи перестают работать, а странный голос объявляет, что ребята должны собрать пазл любой ценой. Слишком много загадок, как будто игра совсем нешуточная. Похоже, ключ к разгадке — в каждом из них; осталось успеть разобраться с пазлом, иначе они останутся в запертой комнате навсегда... Сможет ли юная компания найти ответы и победить в этой страшной игре?

Смотрите онлайн недетский триллер «Клаустрофобия» — фильм 2017 года доступен на платформе Wink.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Клаустрофобия»