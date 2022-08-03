Разгадать загадку и собрать пазл: американский хоррор об игре, которая зашла слишком далеко.



Шестеро друзей отмечают день рождения Тайлера. Его девушка Кристен устраивает для любимого сюрприз: интеллектуальный квест «Клаустрофобия». Вся компания отправляется в назначенное место, чтобы начать игру. Уже по пути происходит что-то странное, а на самом квесте друзья начинают теряться в закрытой комнате, ключи перестают работать, а странный голос объявляет, что ребята должны собрать пазл любой ценой. Слишком много загадок, как будто игра совсем нешуточная. Похоже, ключ к разгадке — в каждом из них; осталось успеть разобраться с пазлом, иначе они останутся в запертой комнате навсегда... Сможет ли юная компания найти ответы и победить в этой страшной игре?



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