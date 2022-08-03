Клаустрофобия (фильм, 2017) смотреть онлайн
О фильме
Разгадать загадку и собрать пазл: американский хоррор об игре, которая зашла слишком далеко.
Шестеро друзей отмечают день рождения Тайлера. Его девушка Кристен устраивает для любимого сюрприз: интеллектуальный квест «Клаустрофобия». Вся компания отправляется в назначенное место, чтобы начать игру. Уже по пути происходит что-то странное, а на самом квесте друзья начинают теряться в закрытой комнате, ключи перестают работать, а странный голос объявляет, что ребята должны собрать пазл любой ценой. Слишком много загадок, как будто игра совсем нешуточная. Похоже, ключ к разгадке — в каждом из них; осталось успеть разобраться с пазлом, иначе они останутся в запертой комнате навсегда... Сможет ли юная компания найти ответы и победить в этой страшной игре?
Смотрите онлайн недетский триллер «Клаустрофобия» — фильм 2017 года доступен на платформе Wink.
Рейтинг
- УВРежиссёр
Уилл
Верник
- ИУАктёр
Ивэн
Уильямс
- АСАктриса
Аннабелл
Стивенсон
- ЭХАктриса
Элизабет
Хауэр
- ДДАктёр
Дэн
Дж. Джонсон
- ДИАктёр
Джон
Иерарди
- КДАктриса
Келли
Дэлсон
- ИЧАктриса
Ирис
Чунг
- ДЧАктёр
Даррел
Черни
- КДАктриса
Кэти
Дайан Томлин
- КФАктриса
Кали
Фредрикс
- УВСценарист
Уилл
Верник
- НДСценарист
Ной
Дорси
- КДПродюсер
Келли
Дэлсон
- СЛПродюсер
Соня
Лизетт
- МБПродюсер
Майк
Бандли
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- НКАктриса дубляжа
Наталия
Колодяжная
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ОНАктёр дубляжа
Олег
Новиков
- КММонтажёр
Крис
Мертенс
- ДМКомпозитор
Джереми
Майлз Фергюсон