2025, Кларисса Шилдс vs Даниэль Перкинс
Спортивный54 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
Кларисса Шилдс vs Даниэль Перкинс (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Легендарная Кларисса Шилдс замахивается на четвертое в карьере звание абсолютной чемпионки мира. Ни одна женщина не собирала все пояса в тяжелом весе – сможет ли американка войти в историю и укрепить свое величие? Покажет бой против соотечественницы – Даниэль Перкинс.
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