Кларисса Шилдс vs Даниэль Перкинс (фильм, 2025) смотреть онлайн

Легендарная Кларисса Шилдс замахивается на четвертое в карьере звание абсолютной чемпионки мира. Ни одна женщина не собирала все пояса в тяжелом весе – сможет ли американка войти в историю и укрепить свое величие? Покажет бой против соотечественницы – Даниэль Перкинс.



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