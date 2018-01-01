Wink
Фильмы
Кладбище домашних животных
Актёры и съёмочная группа фильма «Кладбище домашних животных»

Режиссёры

Мэри Ламберт

Mary Lambert
Режиссёр

Актёры

Дэйл Мидкифф

Dale Midkiff
АктёрLouis Creed
Фред Гуинн

Fred Gwynne
АктёрJud Crandall
Дениз Кросби

Denise Crosby
АктрисаRachel Creed
Брэд Гринквист

Brad Greenquist
АктёрVictor Pascow
Майкл Ломбард

Michael Lombard
АктёрIrwin Goldman
Мико Хьюз

Miko Hughes
АктёрGage Creed
Блэйз Бердаль

Blaze Berdahl
АктрисаEllie Creed
Сьюзан Бломмарт

Susan Blommaert
АктрисаMissy Dandridge
Мара Кларк

Mara Clark
АктрисаMarcy Charlton
Кави Раз

Kavi Raz
АктёрSteve Masterton

Сценаристы

Стивен Кинг

Stephen King
Сценарист

Продюсеры

Ричард П. Рубинштейн

Richard P. Rubinstein
Продюсер
Митчелл Галин

Mitchell Galin
Продюсер
Ральф С. Синглтон

Ralph S. Singleton
Продюсер
Тим Зиннеманн

Tim Zinnemann
Продюсер

Художники

Марлен Стюарт

Marlene Stewart
Художница
Кэйт Клопп

Kathe Klopp
Художница

Монтажёры

Дэниэл П. Хэнли

Daniel P. Hanley
Монтажёр
Майк Хилл

Mike Hill
Монтажёр

Операторы

Питер Стайн

Peter Stein
Оператор

Композиторы

Эллиот Голденталь

Elliot Goldenthal
Композитор