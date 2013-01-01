Кинороман
Wink
Фильмы
Кинороман
2013, Cinemanovels
Драмы, Комедии86 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Кинороман (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Грейс в последние годы практически не общалась со своим отцом, легендарным канадским кинорежиссером Джоном Лореншеном. Поэтому она очень удивилась, когда ей предложили принять участие в подготовке ретроспективного показа его работ. Тем не менее, она соглашается, хоть и не смотрела ни одного из его фильмов. Случайно оказывается, что еe сосед Адам является настоящим поклонником творчества еe отца и предлагает ей свою помощь. Но чем больше Грейс узнаeт о работах отца, тем большее влияние они начинают оказывать на еe судьбу.

Кинороман смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Канада
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
5.3 IMDb