Кинороман (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Грейс в последние годы практически не общалась со своим отцом, легендарным канадским кинорежиссером Джоном Лореншеном. Поэтому она очень удивилась, когда ей предложили принять участие в подготовке ретроспективного �показа его работ. Тем не менее, она соглашается, хоть и не смотрела ни одного из его фильмов. Случайно оказывается, что еe сосед Адам является настоящим поклонником творчества еe отца и предлагает ей свою помощь. Но чем больше Грейс узнаeт о работах отца, тем большее влияние они начинают оказывать на еe судьбу.



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