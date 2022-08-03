Кин-дза-дза! (фильм, 1986) смотреть онлайн

Прораб Владимир Николаевич Машков и не подозревал, что обычный путь до универсама за хлебом и макаронами обернется межгалактическими путешествиями. А все эта встреча со студентом в кроличьей шапке с большой сумкой и с каким-то маленьким устройством — «машинкой перемещения», как он ее сам называл. Короче, нажал на кнопку — и оказался вместе с молодым человеком в пустыне, на планете-пустыне Плюк в тентуре, галактика Кин-дза-дза в спирали…

