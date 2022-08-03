Ким Пять-с-плюсом
Ким Пять-с-плюсом

Ким Пять-с-плюсом (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.92019, Kim Possible
Боевик, Приключения82 мин6+

О фильме

Ким Поссибл – ученица старших классов, у которой есть тайное альтер-эго. В свободное время она борется со злодеями ради безопасности на Земле. На этот раз ей будут помогать верный напарник Рон Так-Себе и новая подруга Афина. Удастся ли им предотвратить хитроумный замысел Драккена и Шиго?

Страна
США
Жанр
Комедия, Кино для детей, Боевик, Приключения
Качество
Full HD, SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

4.5 КиноПоиск
3.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ким Пять-с-плюсом»