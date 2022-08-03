Ким Пять-с-плюсом (фильм, 2019) смотреть онлайн

Ким Поссибл – ученица старших классов, у которой есть тайное альтер-эго. В свободное время она борется со злодеями ради безопасности на Земле. На этот раз ей будут помогать верный напарник Рон Так-Себе и новая подруга Афина. Удастся ли им предотвратить хитроумный замысел Драккена и Шиго?

