Ким Пять-с-плюсом (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.92019, Kim Possible
Боевик, Приключения82 мин6+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Ким Поссибл – ученица старших классов, у которой есть тайное альтер-эго. В свободное время она борется со злодеями ради безопасности на Земле. На этот раз ей будут помогать верный напарник Рон Так-Себе и новая подруга Афина. Удастся ли им предотвратить хитроумный замысел Драккена и Шиго?
СтранаСША
ЖанрКомедия, Кино для детей, Боевик, Приключения
КачествоFull HD, SD
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
4.5 КиноПоиск
3.8 IMDb
- ЗЛРежиссёр
Зак
Липовски
- АБРежиссёр
Адам
Б. Стейн
- ССАктриса
Сэди
Стэнли
- Актёр
Шон
Джамброун
- ТСАктёр
Тодд
Стэшвик
- ТОАктриса
Тейлор
Ортега
- Актриса
Элисон
Хэннигэн
- СУАктриса
Сиара
Уилсон
- КРАктриса
Конни
Рэй
- ИРАктёр
Иссак
Райан Браун
- ЭТАктриса
Эрика
Там
- МСАктёр
Максвелл
Симкинс
- ДАСценарист
Джош
А. Кэган
- ММСценарист
Марк
МакКоркл
- РШСценарист
Роберт
Шули
- ЗЛПродюсер
Зак
Липовски
- АБПродюсер
Адам
Б. Стейн
- МЯАктриса дубляжа
Мария
Якименко
- АСАктриса дубляжа
Анна
Селиванова
- ДМАктёр дубляжа
Дмитрий
Маслов
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- ТЛАктриса дубляжа
Татьяна
Литвинова
- КДХудожница
Кэтлин
Деторо
- СПМонтажёр
Сабрина
Питре
- КБОператор
Кристофер
Баффа
- ДДКомпозитор
Джеймс
Дули