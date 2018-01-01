Киллер (фильм, 1994) смотреть онлайн
Неонуарный фильм «Киллер» — криминальная драма о ночи, которая меняет судьбу наемного убийцы.
Бесстрастный киллер Мик получает задание от босса: убить женщину по имени Фиона, которая задолжала 650 тысяч долларов. Вместе с напарником Мик приезжает на вечеринку, где находится жертва, готовясь, как и всегда, хладнокровно выполнить работу. Но все идет не по плану: Фиона не прячется и спокойно встречает убийцу, словно сама ждет смерти. Ее поведение сбивает Мика с толку, а затем между ними возникает странное притяжение. С каждой минутой выбор становится все сложнее: выполнить приказ или поддаться чувствам.
Здесь нет привычной динамики боевика — все события происходят в течение одной ночи, а разговоры и психологическая игра создают напряжение не хуже, чем иная перестрелка. Смотреть фильм «Киллер» стоит тем, кто ищет необычного взгляда на жанр нуара.
- ММРежиссёр
Марк
Мэлоун
- Актёр
Энтони
ЛаПалья
- ФХАктёр
Фил
Хэйес
- МКАктёр
Мэтт
Крэйвен
- МЭАктёр
Марк
Эчесон
- КДАктёр
Клаудио
Де Виктор
- КМАктёр
Кристофер
Марк Пинхи
- ДМАктёр
Джозеф
Маэр
- МШАктриса
Моника
Шнарре
- МРАктриса
Мими
Роджерс
- ПБАктёр
Питер
Бойл
- ГМСценарист
Гордон
Мелбурн
- ММСценарист
Марк
Мэлоун
- РВПродюсер
Роберт
Винс
- АЭПродюсер
Абра
Эдельман
- УВПродюсер
Уильям
Винс
- ГДПродюсер
Гари
Делфайнер
- ЛСХудожница
Линн
Стопкевич
- ЭМХудожник
Эрик
МакНаб
- МБХудожница
Максин
Бэйкер
- ЭПХудожница
Элизабет
Патрик
- РРМонтажёр
Робин
Расселл
- ГККомпозитор
Грэм
Коулмэн