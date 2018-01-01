Киллер (фильм, 1994) смотреть онлайн

Неонуарный фильм «Киллер» — криминальная драма о ночи, которая меняет судьбу наемного убийцы.



Бесстрастный киллер Мик получает задание от босса: убить женщину по имени Фиона, которая задолжала 650 тысяч долларов. Вместе с напарником Мик приезжает на вечеринку, где находится жертва, готовясь, как и всегда, хладнокровно выполнить работу. Но все идет не по плану: Фиона не прячется и спокойно встречает убийцу, словно сама ждет смерти. Ее поведение сбивает Мика с толку, а затем между ними возникает странное притяжение. С каждой минутой выбор становится все сложнее: выполнить приказ или поддаться чувствам.



Здесь нет привычной динамики боевика — все события происходят в течение одной ночи, а разговоры и психологическая игра создают напряжение не хуже, чем иная перестрелка. Смотреть фильм «Киллер» стоит тем, кто ищет необычного взгляда на жанр нуара.



