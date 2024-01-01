Фильм Киллер в отставке

Отставной киллер Дэнни Долински все еще уверен в своем мастерстве и рад новому заданию от работодателей. Но, как оказалось, Дэнни будет помогать юному убийце Вильборгу — парню, который хорошо стреляет, но помимо цели, убивает случайных прохожих. Новоявленной парочке нужно устранить лидера конкурирующего преступного синдиката. Но вскоре становится ясно, что это ловушка: конкуренты планируют их ликвидировать. Теперь, чтобы выжить, потребуется искусство старого киллера и молодой задор его напарника.



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