Фильм Киллер в отставке
2024, Old Guy
Боевик, Комедия16+
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О фильме
Отставной киллер Дэнни Долински все еще уверен в своем мастерстве и рад новому заданию от работодателей. Но, как оказалось, Дэнни будет помогать юному убийце Вильборгу — парню, который хорошо стреляет, но помимо цели, убивает случайных прохожих. Новоявленной парочке нужно устранить лидера конкурирующего преступного синдиката. Но вскоре становится ясно, что это ловушка: конкуренты планируют их ликвидировать. Теперь, чтобы выжить, потребуется искусство старого киллера и молодой задор его напарника.
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СтранаСША, Великобритания
ЖанрКомедия, Боевик
КачествоFull HD
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.2 IMDb