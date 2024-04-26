Жестокий убийца делится печальной историей своего становления и, оказавшись на свободе, начинает мстить обидчикам. Остросюжетный триллер с противоречивым героем.



Доктор Анжела Перкинс получает новое задание. В тюрьму Хортон-Хаус поступает новый заключенный, легендарный Андре Волков, и она должна его допросить. Волков — настоящая находка для психиатра, в его прошлом были травмы, абьюз и другие тяжелые проблемы. Он начинает леденящий кровь рассказ о том, как он стал преступником, но сам затевает со своим врачом двойную игру. Пока та пытается пробить его броню и разобраться в паутине его воспоминаний, Волков обдумывает план побега. Как только уголовнику удается освободиться, он вновь погружается в мир криминального подполья и воссоединяется со своим приспешником Брутом, чтобы обрушить возмездие на врагов.



Сможет ли герой избежать закона или сложнее всего ему будет убежать от своего прошлого, узнаете в фильме «Киллер. Побег из тюрьмы» 2022 года, доступном онлайн на Wink.



