Кикбоксер 3: Искусство войны (фильм, 1992) смотреть онлайн

Сюжет

Дэвид Слоун едет в Рио-де-Жанейро, чтобы защитить титул чемпиона по кикбоксингу и парочку воришек. Третья часть экшен-франшизы с Сашей Митчеллом в главной роли.



Действующий чемпион по боям без правил Дэвид Слоун отправляется в жаркий Рио-де-Жанейро вместе со своим учителем, мастером Зианом. Там должен пройти турнир, на котором противник постарается оспорить его первенство. Но Дэвиду приходится пустить в ход свои стальные кулаки не только на ринге. В темных переулках города он сталкивается с воришкой, который пытается украсть у него камеру. Дэвид берет мальчишку и его красавицу-сестру Изабеллу под свое крыло. Девушка привлекает внимание торговца людьми, который оказывается менеджером противника Дэвида по кикбоксингу. Теперь Слоун должен выиграть не только бой за титул, но и бой за человеческую свободу.



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