Кикбоксер 3: Искусство войны (фильм, 1992) смотреть онлайн
Сюжет
Дэвид Слоун едет в Рио-де-Жанейро, чтобы защитить титул чемпиона по кикбоксингу и парочку воришек. Третья часть экшен-франшизы с Сашей Митчеллом в главной роли.
Действующий чемпион по боям без правил Дэвид Слоун отправляется в жаркий Рио-де-Жанейро вместе со своим учителем, мастером Зианом. Там должен пройти турнир, на котором противник постарается оспорить его первенство. Но Дэвиду приходится пустить в ход свои стальные кулаки не только на ринге. В темных переулках города он сталкивается с воришкой, который пытается украсть у него камеру. Дэвид берет мальчишку и его красавицу-сестру Изабеллу под свое крыло. Девушка привлекает внимание торговца людьми, который оказывается менеджером противника Дэвида по кикбоксингу. Теперь Слоун должен выиграть не только бой за титул, но и бой за человеческую свободу.
Наблюдать за благородным героем, который не даст в обиду слабых и раскроет коварную схему, позволит фильм «Кикбоксер 3: Искусство войны» 1992 года, смотреть онлайн который можно на Wink.
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Информация
Рейтинг
- РКРежиссёр
Рик
Кинг
- СМАктёр
Саша
Митчелл
- ДЧАктёр
Деннис
Чан
- РКАктёр
Ричард
Комар
- НВАктёр
Ной
Вердуско
- АМАктриса
Алетеа
Миранда
- МГАктёр
Милтон
Гонсалвеш
- РПАктёр
Рикарду
Петраглия
- ГЖАктёр
Грасинду
Жуниор
- МОАктёр
Мигель
Онига
- ЛСАктриса
Лоло
Соуза Пинто
- ДАСценарист
Дэннис
А. Прэтт
- МДПродюсер
Майкл
Д. Пэрисер
- АГПродюсер
Альберто
Граса
- ДЛМонтажёр
Дэниэл
Ловенталь
- ЭМОператор
Эдгар
Мора
- ГМКомпозитор
Гарри
Манфредини