Хью Хефнер: Плейбой, активист и мятежник (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Hugh Hefner: Playboy, Activist and Rebel
Документальные124 мин18+
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Сюжет
История о необыкновенно яркой и открытой жизни основателя империи Плейбой Хью Хефнера. Редкие материалы и интересные интервью с выдающимися людьми XX века дают зрителю великолепную возможность больше узнать об этом особенном человеке и его противоречивом окружении.
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Информация
СтранаКанада
КачествоSD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Бриджитт
Берман
- ЛААктёр
Ларри
Адлер
- БЭАктриса
Бобби
Эрнштейн
- ДБАктриса
Джоан
Баез
- КБАктёр
Кант
Бэйси
- ТБАктёр
Тони
Беннетт
- ПБАктёр
Пэт
Бун
- МБАктёр
Малкольм
Бойд
- РБАктёр
Рэй
Брэдбери
- Актёр
Джим
Браун
- СБАктриса
Сьюзэн
Браунмиллер
- Сценарист
Бриджитт
Берман
- Продюсер
Бриджитт
Берман
- ПРПродюсер
Питер
Рэймонт
- ВСПродюсер
Виктор
Солники
- Монтажёр
Бриджитт
Берман
- ДМКомпозитор
Джеймс
Марк Стюарт