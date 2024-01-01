Хвостатый переполох (2024 год) смотреть онлайн

Сюжет

Несколько пересекающихся историй о том, как четвероногие друзья меняют жизни людей и делают мир вокруг лучше. Семейная комедия «Хвостатый переполох» — фильм для всей семьи, ставший корейским ремейком драмеди «Собачья жара».



Оказавшаяся под угрозой закрытия лечебница и приют для собак становится точкой притяжения для самых разных людей. Владелец здания мечтает выселить оттуда хозяйку и пушистых обитателей, чтобы открыть здесь более прибыльное заведение. Музыкант, которого бросила девушка, присматривает за опечаленным их разрывом псом. Талантливая архитектор ищет свою пропавшую собачку. Бездомный песик мистер Пак никак не хочет доверяться человеку. Семья, удочерившая девочку-сироту, дает приют потерявшейся собаке, чтобы сблизиться с приемной дочерью.



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