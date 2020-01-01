Хватит молчать!
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Хватит молчать!

Хватит молчать! (фильм, 2020) смотреть онлайн

2020, Habla Now
Документальный47 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»

О фильме

Документальная лента, пронзительно и честно показывающая жизнь латиноамериканцев, своеобразное дополнение к проекту «Habla». Фильм построен на обескураживающе откровенных рассказах представителей латиноамериканского комьюнити из самых разных слоев населения. Среди действующих лиц — актриса Дайан Герреро и знаменитый шеф-повар Хосе Андрес. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Страна
США
Жанр
Документальный
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

6.2 IMDb