Хватит молчать! (фильм, 2020) смотреть онлайн

Документальная лента, пронзительно и честно показывающая жизнь латиноамериканцев, своеобразное дополнение к проекту «Habla». Фильм построен на обескураживающе откровенных рассказах представителей латиноамериканского комьюнити из самых разных слоев населения. Среди действующих лиц — актриса Дайан Герреро и знаменитый шеф-повар Хосе Андрес. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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