Хулиган. Трус. Жертва: История Роя Кона
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Хулиган. Трус. Жертва: История Роя Кона

Хулиган. Трус. Жертва: История Роя Кона (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Bully. Coward. Victim. The Story of Roy Cohn
Документальный84 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»

О фильме

Документальный фильм о жизни и карьере печально известного адвоката Роя Кона. Рой посвятил свою жизнь охоте на коммунистов и представителей ЛГБТ-сообщества: прежде всего он стремился «очистить от них руководящие посты». Позже стало известно о его гомосексуальности. Фильм попытается показать трагические парадоксы судьбы Кона и раскрыть мотивы его поведения. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Страна
США
Жанр
Документальный
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb