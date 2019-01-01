Хулиган. Трус. Жертва: История Роя Кона (фильм, 2019) смотреть онлайн

Документальный фильм о жизни и карьере печально известного адвоката Роя Кона. Рой посвятил свою жизнь охоте на коммунистов и представителей ЛГБТ-сообщества: прежде всего он стремился «очистить от них руководящие посты». Позже стало известно о его гомосексуальности. Фильм попытается показать �трагические парадоксы судьбы Кона и раскрыть мотивы его поведения. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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