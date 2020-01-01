Художник и вор
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Художник и вор

Художник и вор (фильм, 2020) смотреть онлайн

6.52020, The Painter and the Thief
Документальные102 мин18+

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Сюжет

Переехавшая в Норвегию чешская художница Барбора Кисилькова с успехом выставляет на вернисаже в Осло две свои работы – «Лебединая песня» и «Хлоя и Эмма». Вскоре картины похищают двое воров, которых, впрочем, быстро находят. Один из преступников – наркоман Карл, уверяющий, что его действиями руководила зависимость – привлекает внимание художницы. Вместо возмещения ущерба Барбора просит Карла позировать ей.

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Информация

Страна
Норвегия
Качество
SD
Жанры
Документальные

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.5 IMDb